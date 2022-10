In den kommenden Wochen will das Protestantische Dekanat Frankenthal die Feiern der Jubiläumskonfirmation, die wegen der Corona-Pandemie ausgefallen sind, nachholen. Geplant sind jeweils zwei Gottesdienste am 23. und 30. Oktober sowie am 6. November. Die betreffenden Jahrgänge werden laut Dekanat derzeit eingeladen. Allerdings habe man nicht alle früheren Konfirmierten ausfindig machen können. Diejenigen, die eine Einladung erhalten und noch weitere Ehemalige kennen, die nicht erreicht werden konnten, sollten sich daher im Dekanat unter Telefon 06233 88080 melden. Gesucht werden Teilnehmer der Konfirmationen von 1945 bis 1947, 1950 bis 1952, 1955 bis 1957, 1960 bis 1962, 1970 bis 1972 sowie 1995 bis 1997.