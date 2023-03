Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der protestantische Kirchenbezirk Frankenthal hat wieder einen Dekan. Der 46-jährige Mathias Gaschott wurde am Sonntag in der Zwölf-Apostel-Kirche offiziell in sein Amt eingeführt. Er folgt auf Sieglinde Ganz-Walther, deren 20-jährige Amtszeit vergangenen Herbst abgelaufen war.

„Nach neun Monaten ist es endlich soweit“, stellte Pfarrerin Sabine Tarasinski zu Beginn des gut besuchten Gottesdienstes mit Blick auf die Dekanswahl durch die Bezirkssynode am 5. Februar