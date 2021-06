Wahrscheinlich ein technischer Defekt am Bremssystem hat am Dienstag gegen 11 Uhr das Wormser Nibelungenbähnchen lahmgelegt. Wie die Polizei berichtet, blieb das Bähnchen bei einer Probefahrt durch die Wormser Innenstadt im Kreisverkehr Alzeyer Straße/Kirschgartenweg stehen und konnte nicht mehr bewegt werden. Dadurch kam der Verkehr in der Alzeyer Straße zur Mittagszeit zeitweise zum Erliegen. Für knapp zwei Stunden mussten Verkehrsteilnehmer erhebliche Behinderungen hinnehmen.