Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Neue Möbel, ein Fernseher für Smart TV und ein 3-D-Drucker, das sind nur einige der Neuanschaffungen im Lambsheimer Jugendzentrum (Juz). Weil es wegen Corona lange geschlossen war, haben die Betreuer ausgemistet, umgestaltet und verschönert. Trotz dieser guten Nachrichten musste sich Jugendpflegerin Carmen Wendel im Sozialausschuss Kritik anhören.

In der Sitzung am Dienstag führte der Ausschuss die im Juni vertagte Debatte über die Ausrichtung der kommunalen Jugendarbeit in Lambsheim. Sie war durch einen Antrag der SPD-Fraktion ausgelöst