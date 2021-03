Dank Hinweisen aus der Bevölkerung konnte die Polizei Worms am Freitag einen Drogendealer festnehmen. Das teilen die Kripo und die Staatsanwaltschaft Mainz in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Danach sollen aufgrund der Hinweise auf Drogenhandel Beamte der Kriminalpolizei Worms am Freitag den Bereich Herrmannstraße im Norden der Stadt observiert haben. Die Ermittler erwischten dabei einen 20-Jährigen bei einem vermeintlichen Drogengeschäft. Beim Versuch, den Mann zu kontrollieren, floh dieser, konnte aber durch die Fahnder eingeholt und festgenommen worden. Der Festnahme habe sich der 20-Jährige gewaltsam widersetzt, sodass ein Ermittler leicht verletzt wurde.

Bei der Personendurchsuchung wurden bei dem Tatverdächtigen Marihuana in mehreren verkaufsfertigen Portionen, 1530 Euro „Dealgeld“ und drei Handys sichergestellt. Der Ermittlungsrichter erließ einen Untersuchungshaftbefehl, sodass der 20-Jährige in Haft kam.