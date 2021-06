Auf Hinweise von Anwohnern zu angeblich illegalem Drogenkonsum im Umfeld des Wormser Doms reagierten die Kriminalpolizei Worms und die Bereitschaftspolizei Mainz mit einer gemeinsamen Kontrolle am Dienstagnachmittag. Laut Polizei wurde dabei ein 21-jähriger Dealer gefasst. Laut Mitteilung wollten die Beamten zwei junge Männer in Domnähe kontrollieren. Einer der beiden, der 21-jährige Wormser, sei geflüchtet, habe aber wenig später in einer offenstehenden Garage in der Färbergasse gestellt und kontrolliert werden können. Eine Umhängetasche habe der Mann hinter einer Mülltonne verstecken wollen. Die Beamten haben darin rund 100 Gramm Drogen, Marihuana und Haschisch, abgepackt in 64 Einzelportionen, gefunden, so die Polizei weiter. Der 21-Jährige sei festgenommen worden. Bei einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung seien keine weiteren Beweismittel gefunden worden. Der Wormser befinde sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß, es werde gegen ihn wegen unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt.