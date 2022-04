Der Auftritt der Frankenthaler Schülerband De Breaks in der Sat1-Castingshow „The Voice Kids“ hat nicht nur die Zuschauer der vierten Folge der aktuellen Staffel begeistert. Tomi, Anton, Matti, Paul und Tom gehen auch auf dem TikTok-Kanal der Sendung durch die Decke. Dort sind vier Videos der jungen Rocker zu sehen, und die wurden in den vergangenen Tagen mehr als 23 Millionen Mal geklickt, wie Musikpädagoge Christian Schatka mitteilt, der die Band betreut. In den „Blind Auditions“ hatten De Breaks mit dem Green-Day-Song „Holiday“ sowohl Lena Meyer-Landrut, Smudo und Michi Beck von den Fantastischen Vier, Wincent Weiss und Alvaro Soler überzeugt. Alle Juroren drückten nach wenigen Takten den Buzzer. Die Jungs entschieden sich, für die nächste Runde der Show ins Team von Smudo und Michi Beck zu gehen.