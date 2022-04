Die Frankenthaler Schülerband De Breaks, die in der Sat.1-Castingshow „The Voice Kids“ in der vierten Folge der aktuellen Staffel die Zuschauer begeistert hat, ist am Freitag live auf dem Frühjahrsmarkt zu hören. Ab 16 Uhr wollen Sänger Anton, Schlagzeuger Tomi, Bassist Matti sowie die Gitarristen Paul und Tom den Biergarten rocken. Dafür haben sie sich ein ordentliches Programm vorgenommen. Ihr aktuelles Konzertset umfasst etwa acht Stücke, und das wollen sie bis 20 Uhr dreimal spielen, damit es möglichst viele Frühjahrsmarkt-Besucher hören können. „Wir ziehen das trotz der ungünstigen Wetterbedingungen durch“, sagt Musikpädagoge Christian Schatka, der die Band betreut. „Die Jungs wollen auf die Bühne.“

40 Millionen Klicks

Unterdessen gehen die Klickzahlen der fünf Nachwuchs-Rocker auf dem TikTok-Kanal von „The Voice Kids“ weiter durch die Decke. Knapp 40 Millionen Mal wurden ihre Videos dort inzwischen aufgerufen.