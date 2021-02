David Schwarzendahl wurde am 3. März 1983 in Lindlar im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen geboren. Aufgewachsen ist er in Friesenhagen im Landkreis Altenkirchen in Rheinland-Pfalz. Seit 2011/12 lebt er in Frankenthal. Schwarzendahl ist geschieden und hat einen achtjährigen Sohn. Er hat eine Ausbildung zum Industrie- und Handwerksbuchbinder gemacht, unter anderem in Dortmund. 2011 ist er der Linksjugend Hessen beigetreten. Er ist Kreisvorsitzender der Linken und als Fraktionsvorsitzender im Frankenthaler Stadtrat. Im Wahlkreis 35 Frankenthal kämpft er um das Direktmandat, auf der Landesliste ist er an Platz eins der Spitzenkandidat der Linken.