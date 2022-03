Unter anderem wegen Körperverletzung muss sich ein 32-Jähriger ab Donnerstag, 9 Uhr, Saal 13, vor dem Amtsgericht in Frankenthal verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann deutsch-polnischer Abstammung vor, im Zeitraum zwischen Mai und September 2020 mehrere Straftaten in Frankenthal begangen zu haben. So soll der Angeklagte nachts vor einer Gaststätte randaliert haben und dann gegenüber der hinzugerufenen Polizeistreife aggressiv geworden sein. Der folgenden Festnahme habe er sich widersetzt, heißt es. Der Mann soll die Beamten bespuckt und beleidigt haben. Zum Tatzeitpunkt sei er offenbar stark alkoholisiert gewesen und habe unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden. Der Angeklagte muss sich in einer weiteren Sache verantworten. Auch hier soll er sich gegenüber Polizisten beleidigend verhalten haben und sich gegen die Festnahme gewehrt haben. Alkohol- und Drogeneinfluss haben offenbar auch in diesem Fall eine Rolle gespielt. Verhandelt werden darüber hinaus drei weitere Fälle, die in ähnlicher Weise abgelaufen seien sollen. Der Angeklagte ist nach Angaben des Gerichts bereits häufig strafrechtlich in Erscheinung getreten. Im Ermittlungsverfahren hat er sich zu den Vorwürfen nicht geäußert.