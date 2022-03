„Miteinander“, der Treffpunkt im Dathenushaus, geht am 21. März weiter. Dann kann man dort von 9 bis 16 Uhr eine Tasse Kaffee trinken, sich unterhalten oder eine der Veranstaltungen besuchen. Jede Woche gibt es feste Termine: Am Dienstag, 10 Uhr, ist das Marktcafé des ambulanten Hospizdienstes. Thema: das Lebensende. Am Dienstag, 12.30 bis 16 Uhr, hilft Ute Hatzfeld-Baumann bei Formularen und dem Umgang mit Behörden. Das Digitalcafé ist mittwochs, 14.30 bis 16 Uhr. Dort geht es um Handy- und Computerfragen. Am Donnerstag, 9 bis 12 Uhr, ist Sprechzeit von Pfarrerin Simone Gerber von der Zwölf-Apostel-Kirchengemeinde. Donnerstags, 14.30 bis 16 Uhr, ist das Erzählcafé. Kontakt: Gemeindediakon Joachim Sinz von der Zwölf-Apostel-Kirchengemeinde, Telefon 06243 909900, E-Mail joachim.sinz@evkirchepfalz.de. Weitere Informationen: www.miteinander-im-dathenushaus.de.