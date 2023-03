Zum ersten Mal am Mittwoch, 8. März, von 17 bis 18 Uhr und danach monatlich wird sich unter dem Motto „Liberté – Égalité – Fraternité“ ein deutsch-französischer Stammtisch im Dathenushaus (Kanalstraße 4) treffen. Er ist Teil des Projekts „Miteinander“, für das die protestantische Zwölf-Apostel-Gemeinde, der Diakonissenverein und der ambulante Hospiz- und Beratungsdienst kooperieren. Passend zum Titel „Bonjour, la France“ wird bei der Veranstaltung Französisch gesprochen. Sie knüpft an die Tradition eines Stammtischs für Deutsche und Franzosen an, den es in Frankenthal 20 Jahre lang gab. Wer sich austauschen und seine Sprachkenntnisse erhalten oder erweitern möchte, sei herzlich willkommen, so die Organisatoren. Die Runde wird von der gebürtigen Französin Nicole Stanusch moderiert. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Infos bei Gemeindediakon Joachim Sinz, E-Mail joachim.sinz@evkirchepfalz.de, Telefon 06243 909900.