Regengüsse hin, Dauergrau her: Wenn in Frankenthal Strohhutfest gefeiert wird, kann nichts die Stimmung trüben. Zehntausende sind von Donnerstag bis Sonntag in die Innenstadt geströmt, Polizei und Veranstalter ziehen eine überwiegend positive Bilanz. Eine attraktive Mischung aus Gastronomie, Bühnenshows und Vereinspräsentationen setzt Standards für die 50. Jubiläumsauflage im nächsten Jahr.