Seit 1995 wird jedes Jahr am 23. April der Welttag des Buches gefeiert. Ins Leben gerufen hat ihn die internationale Organisation Unesco. Ihr Ziel: Lesen, das geschriebene Wort und die Rechte von Autoren in den Vordergrund rücken. Von RHEINPFALZ-Redakteuren und Lesern gibt es zum Welttag des Buches deshalb ausgesuchte Lese- und Hörtipps, die auch durch die Corona-Krise helfen sollen.

Festspiele trotz Nibelungen-Aus

Hinter die Kulissen eines von Leidenschaft, Eifersucht und Betrügereien geprägten Musikgeschäfts blickt der Kriminalroman „Mord bei den Festspielen“, neuestes Werk der in Stuttgart beheimateten Autorin Sibylle Luise Binder. Noch bevor das sommerliche Kulturspektakel auf der Seebühne im beschaulichen Bodensee-Städtchen Bregenz beginnt, passiert ein schreckliches Verbrechen. Während der Proben zur Verdi-Oper „Don Carlos“ wird der Starsänger Mario Miercoledi vergiftet in seinem Hotelzimmer gefunden. Einst als Heldentenor gefeiert, ist der auf amouröse Abenteuer erpichte Italiener inzwischen zum Bariton mutiert. Fast unwillkürlich werden da Assoziationen an Placido Domingo geweckt. Was das Buch so spannend und lesenswert macht: Das Mordopfer konnte insbesondere im Kollegenkreis kaum jemand leiden, sodass es eine Vielzahl von Verdächtigen gibt. Während die Polizei im Dunkeln tappt, leistet die clevere Regieassistentin Victoria Benning – selbst unter Einsatz ihres Lebens – wertvolle Ermittlungsarbeit. Mit ihrem erfrischend lockeren und kurzweiligen Schreibstil gelingt es der Autorin, den Leser durch unerwartete Wendungen in die Irre zu führen und ihn mit der Opernwelt vertraut zu machen. So dramatisch die Handlung sich auch entwickelt – hin und wieder darf auch geschmunzelt werden. Zu haben ist das 378 Seiten starke Buch aus dem Gmeiner-Verlag für 15 Euro.

Kriminelles für die Ohren

Natürlich liest man als Journalist gerne. Aber man lässt sich auch gerne mal was vorlesen. Denn immer seltener sind die ruhigen Minuten, in denen man es sich auf der Couch bei einem Glas seines Lieblingsrotweins und einem Buch gemütlich machen kann. Hörbücher haben den Vorteil, dass man sie quasi immer und überall abspielen kann. Die Bibliothek auf dem Smartphone oder Laptop macht’s möglich. Das erspart einem im Urlaub das Mitschleppen dicker Wälzer. Und man entdeckt dabei schnell viel Neues. Okay, taufrisch sind die Werke von Martin Calsow rund um LKA-Ermittler Max Quercher nun auch wieder nicht. Teil 1, „Quercher und die Thomasnacht“, ist bereits im August 2013 erschienen. Am schönen Tegernsee gibt es allerlei politische Ränkespiele, bayerischen Lokalkolorit, skurrile Figuren und natürlich jede Menge Leichen. All das hat Calsow, der selbst am Tegernsee lebt, aber in Bad Iburg aufgewachsen ist, in sehr unterhaltsame, aber auch spannende Bücher gepackt. Sechs Romane mit Titelheld Max Quercher sind bereits erschienen. Gelesen werden diese von Wolfgang Wagner. Der gebürtige Oldenburger ist Schauspieler („Alphateam – Die Lebensretter im OP“; „Anna und die Liebe“) sowie Synchronsprecher („Saw“ 3-5) und macht die Quercher-Abenteuer dank seiner unaufgeregten und markanten Stimme zu einem Hörerlebnis, bei denen man ganz entspannt auf dem Balkon die Füße hochlegen und seinen Lieblingsrotwein genießen kann. Auch wenn der Titelheld mal wieder Kopf und Kragen riskieren muss. Die Hörbücher gibt es zum Beispiel auf www.audible.de. Sie kosten dort im Abo jeweils 9,95 Euro.

Von Herzschmerz und Happy Ends

Wer sich besonders in der Krise – oder auch einfach so – nach einer wunderbar kitschigen Geschichte fürs Herz sehnt, ist bei der Londoner Journalistin und Autorin Jojo Moyes genau richtig. Seit 2002 haut die heute 50-Jährige fast in jedem Jahr eine neue Romanze raus. Geschichten wie „Ein ganzes halbes Jahr“ (2012) wurden unlängst sogar sehr erfolgreich auf die Leinwand gebracht und spülten als prominent besetzter Kinofilm mit Emilia Clark aus „Game of Thrones“ auch ordentlich Geld in die Kassen. Unser Tipp ist aber die Neuauflage von „Der Klang des Herzens“, einem Roman, der ursprünglich schon 2010 erschienen ist, Anfang März nun aber als Neuauflage in den Buchhandlungen gelandet ist – und das auch als Hörbuch. Die Story bleibt in ihren Grundzügen aber gleich: Isabel, eine erfolgreiche Konzertgeigerin, verliert mit gerade einmal 30 Jahren ihren Mann. Sie verkriecht sich daraufhin in ihrer Trauer, verlässt das Haus nicht und liest nicht mal mehr ihre Post. Gut, dass wenigstens die 15-jährige Tochter Kitty den Haushalt zusammenhält und sich um den kleinen Bruder kümmert. Als Isabel dann erfährt, dass ihr Mann ihr nichts als Schulden hinterlassen hat, ereilt sie gleich die nächste Himmelsbotschaft: Ein Onkel hat ihr einen alten Landsitz irgendwo in der Pampa vermacht. Also ab aufs Land und in die Ruine! Wie gut, dass der nette Nachbar so ein talentierter Handwerker ist. Bleibt nur zu hoffen, dass er mit der Nachbarschaftshilfe keine eigene Agenda verfolgt. Und was sagt eigentlich seine Frau zu dem Ganzen? Wer hören will, wie die Geschichte ausgeht, findet zum Beispiel bei Audible das Hörbuch. Gelesen wird die Geschichte von der wunderbar vielseitigen Luise Helm, die einigen aus dem „Tatort“, dem „Polizeiruf“ oder als die deutsche Stimme von Scarlett Johansson bekannt sein dürfte. Kosten: Im Abo bei Audible 9,95 Euro monatlich, im Handel 19,95 Euro.

Fach- und Sachliteratur

In die „atemberaubende Welt der Lunge“ ist RHEINPFALZ-Leser Karl Müller mit dem gleichnamigen Buch von Kai-Michael Beeh eingetaucht. „Warum unser größtes Organ Obst mag, wir bei Konzerten husten müssen und jeder Atemzug einzigartig ist“ lautet der Untertitel der Buchempfehlung des Frankenthalers. „Ein faszinierendes und leicht verständliches Buch vom Fachmann, voll mit Tipps und Tricks rund um die Stärkung der Lunge und ihre Funktion, dass gerade in diesen Zeiten sehr informativ ist“, urteilt Müller. In dem Sachbuch erklärt Lungenspezialist Beeh auf 288 Seiten, welcher Gefahr unsere Lunge jeden Tag ausgesetzt ist: Feinstaub, Mikroben, Viren und Ozon. Er zeigt aber auch, wie wir unsere Lunge gut pflegen können, damit sie möglichst lange jung und gesund bleibt. „Es ist sehr gut zu lesen und für Laien leicht zu verstehen – kein Fachchinesisch“, sagt der 74-jährige Müller. „Man nimmt es in die Hand und kann es gar nicht mehr weglegen.“ Erschienen ist das Werk im Heyne-Verlag. Das Taschenbuch kostet 17 Euro.

Kinderecke

Gute Bilderbücher für Kleinkinder, die schön illustriert sind und dabei auch noch eine Botschaft vermitteln, gibt es nicht allzu oft. Doch mit seinem Autorendebüt über einen kleinen Stern und den Mann, der ihm die Leuchtkraft gibt, hat Schauspieler Max von Thun ein solches geschaffen. Jeden Abend verteilt im gleichnamigen Buch der Sternenmann, der auf einem winzig kleinen Planeten lebt, die Sterne am Himmel. Doch eines Tages fehlt der Allerkleinste. Der Sternenmann sucht überall. Seine Reise führt ihn dabei zum Sandmann, zum Mondmann, zu einem Astronauten und sogar bis zur Sonne. Doch der kleine Stern bleibt verschwunden. Bis der Sternenmann ihn schließlich unter seinem Bett entdeckt, wo er sich mit Selbstzweifeln versteckt hält. Doch dann erfährt der Stern, dass er für viele etwas ganz besonderes ist und funkelt am nächsten Abend so hell wie noch nie. Jeder ist einzigartig, diese zeitlose Botschaft vermittelt das Buch schon den Allerkleinsten beim Vorlesen. Und wer von der Geschichte und den liebevollen Zeichnungen nicht genug bekommen kann, für den hat Max von Thun kürzlich die Fortsetzung „Der Sternenmann und die furchtlose Prinzessin Luna“ veröffentlicht. Diesmal dreht sich alles um Freundschaft, Zusammenhalt und die Kraft der Liebe. „Der Sternenmann“ und „Der Sternenmann und die furchtlose Prinzessin Luna“ von Max von Thun gibt es für jeweils 15 Euro im Buchhandel.

Skandalöser Interviewband

Es ist unglaublich, was sich André Müller gegenüber Gesprächspartnern herausgenommen hat, wie er vom Busenwunder über die feministische Publizistin bis zum König der Literaturkritik seine Interviews in regelrechte Dramen verwandelte, weil er in Wunden bohrte, die richtig weh taten. Vampir und „verdammte Krähe“ hat man ihn genannt, und so mancher wollte nicht in Spiegel, Stern oder Playboy abgedruckt sehen, was ihm Müller mit seiner schonungslosen Frageweise an Geständnissen entlockt hatte. Unvergessen Müllers Interview 1988 mit dem damaligen Intendanten des Burgtheaters, Claus Peymann: Den verleitete er derart zum Schimpfen auf Kollegen und andere Prominente, dass daraus ein Skandal wurde und die betreffende Ausgabe von „Die Zeit“ in Wien ausverkauft gewesen sein soll. Viele solcher Gespräche hat der Österreichischer nach jeweils monatelanger Vorbereitung geführt, einige wurden in Buchform veröffentlicht oder auf Theaterbühnen inszeniert. Ans Herz legen möchte ich unseren Lesern den Band aus dem Todesjahr André Müllers, 2011: „Sie sind ja wirklich eine verdammte Krähe! - Letzte Gespräche und Begegnungen“ mit einem Vorwort von Elfriede Jelinek. Unter anderem kommen Dolly Buster, Toni Schumacher, Karl Lagerfeld, Leni Riefenstahl und Günter Grass zu Wort. Leider ist das im Verlag Langen Müller erschienene Buch nur noch als E-Book (für 9,99 Euro) zu bekommen. Oder gebraucht. Sofern jemand diesen Schatz im Bücherregal freiwillig hergibt.

Psychogramm des Ostens

Wer in Ingo Schulzes Roman „Die rechtschaffenen Mörder“ einen Krimi vermutet, der irrt. Allerdings gibt es auf den letzten Seiten zwei ungeklärte Todesfälle. Sie sind die Spitze des Eisberges, dessen Eiszeit für den Dresdner Autoren in der tiefsten DDR-Zeit begann und die sich nach der Wende fortsetzt. Die zunehmende moralische Unterkühlung und Radikalisierung der Hauptfigur – des hoch geschätzten Antiquitätenhändlers Norbert Paulini – ist das Herzstück dieser fiktiven Biografie. Sie ist aus zwei Gründen empfehlenswert: Zum einen liefert sie ein gelungenes Psychogramm der politischen Entwicklungen im Osten Deutschlands aus der Perspektive eines Büchermenschen. Zum anderen skizziert sie die fragwürdige Karriere dieses rechtschaffenen Bücherwurms, der stets Opfer der Ereignisse wird und schließlich im Gefolge der Pegida landet. Sprachlich ist der literarisch-politische Roman sehr virtuos, wobei das Netz von Zitaten großer Literaten äußerst dicht gewebt ist. Und das macht dieses so wichtige Buch zu einer zuweilen schweren Kost. „Die rechtschaffenen Mörder“ ist im soeben im Fischer-Verlag erschienen und kostet als Hardcover 21 Euro, als E-Book 18,99 Euro.

Spirituelle Tiefe

Burgen, Ketzer, verbotene Liebe, europäisches Mittelalter: Die Zeit der Katharer-Kreuzzüge im Südfrankreich des 13. Jahrhunderts machen die historischen Romane von Gabrielle C. J. Couillez lebendig. Die in Leimen (Kreis Südwestpfalz) lebende Autorin, Jahrgang 1965, widmet sich als Soloselbstständige seit rund 20 Jahren dem Schreiben und ist Organisatorin der ersten Pfälzer Kleinverlage-Messe „Buch im Wald“. Nach einer Reihe von Kinderbüchern („Die Taten des tapferen Ritters Bruno“) hat sie in „Die Frucht des Ölbaums“ dem wechselvollen Schicksal des okzitanischen Ritters Olivier de Termes (1200-1274) in einer detailreichen Romantrilogie ein Denkmal gesetzt. Die drei Titel „Der Ketzer“, „Der Geächtete“ und „Der Kreuzritter“ sind keine mittelalterliche Fantasy-Fabel und mehr als eine historische Biografie: ein Opus Magnum, akribisch recherchiert, voll drastischer Szenen, barocker Sprachgewalt und psychologischer und spiritueller Tiefenschärfe. Auf 1316 historisch stichhaltigen und packend erzählten Seiten ist Olivier auf der Suche nach dem Gral, dem Sinn des Lebens und der Wahrheit. Ein Muss (nicht nur) für Mittelalterfans. Zu haben sind die Bücher auf www.bod.de als Hardcover (ca. 20 Euro) oder als E-Book für neun Euro. Bei Audible gibt es zudem das Hörbuch.

Von wegen „christliches Abendland“

Dass wir hier im „christlichen Abendland“ leben wird gerne behauptet. Und sind es nicht christliche Werte, die unsere Gesellschaft prägen? Kurz gesagt: Nein. Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Gleichbehandlung von Mann und Frau, Freiheit von Wissenschaft und Kunst wurden gegen den erbitterten Widerstand der christlichen Kirchen erkämpft. Aber was ist mit der Moral? Der Philosoph Andreas Edmüller hat sich auf die Suche nach der christlichen Moral gemacht und hat Erstaunliches gefunden. Von den alten Kirchenvätern der Antike bis zu den Moraltheologen der Gegenwart haben Christen aus ihrer Heiligen Schrift schon unzählige Standpunkte abgeleitet. Gegen Krieg und Gewalt, aber auch für heilige Kriege. Für Sklavenhaltung und dagegen, gegen Faschismus, aber auch dafür, gegen Kapitalismus und dafür, gegen Demokratie und dafür – die Liste lässt sich fortsetzen. Edmüller zeigt historische Beispiele auf und geht dann an eine systematische Untersuchung. Er überlegt, welche Voraussetzung eine Moral-Lehre haben muss, um verbindliche Handlungsanleitungen zu geben. Und er legt diesen Maßstab an das Christentum an. Er zeigt auf rund 250 Seiten gut lesbar und sachlich, dass es keine Methode gibt, im Christentum schlüssig und nachvollziehbar zu eindeutigen moralischen Aussagen zu kommen. „Die Legende von der christlichen Moral – Warum das Christentum moralisch orientierungslos ist“ ist 2015 im Tectum Verlag und als Taschenbuch sowie als eBook erhältlich.