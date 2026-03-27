Alle, die nach der Absage von Pianist Georgi Gigashvili nicht gekommen waren, dürften es bereuen.

In der Reihe „Kaleidoskop“ der BASF präsentierte das „Signum Saxophone Quartet“ am Donnerstag ein exquisites Programm aus Bearbeitungen von Grieg, Dvorák, Gershwin und Bernstein. Zwischen klassizistischem Humor und pastoser Jazzfurore beeindruckten das farbliche Spektrum und ein gleichsam intuitives Zusammenspiel.

Pianist Georgi Gigashvili, Ehrengast des Abends, war auf Grund einer Erkrankung ausgefallen. Diese Mega-Enttäuschung hatte sich Anfang der Woche herumgesprochen. Dem Anblick des nicht ausgelasteten Auditoriums nach zu urteilen, gaben viele Besucher(innen) ihre Eintrittskarten daraufhin zurück. Wer auf das Konzert deshalb verzichtet hat, sollte es bedauern. Als Ersatz für das angekündigte Programm (rund um Rimsky-Korsakoffs „Scheherazade“) bestritt das auf diese Art verwaiste Saxophonquartett sein Konzert zwar allein. Es folgte dennoch ein sensationelles Erlebnis. Was die vier Musiker da aus dem „Hut“ zauberten, bot einen umfassenden Blick auf ein akustisches Terrain von seltener Vielfalt.

Dabei erklangen ausschließlich Bearbeitungen beliebter „Evergreens“ des Klassik-Repertoires. Schade – das vorab –, dass die ausgezeichneten Arrangeure im Beiheft nicht namentlich genannt waren. Im Fall von „Aus Holbergs Zeit“, Edvard Griegs „Suite im alten Stil“ in G-Dur, op. 40 (ursprünglich komponiert für Klavier bzw. Streichorchester) handelte es sich höchstwahrscheinlich um die Fassung des Niederländers Maarten Jensen von 2007. Diese mutet über weite Strecken wie ein umgewandeltes Streichquartett an. Im Anschluss an den einleitenden, im Timbre noch ganz und gar homogenen Galopp kristallisierte sich gleich noch eine andere Tendenz heraus: die Gegenüberstellung des Sopransaxophons mit den Unterstimmen als gebündeltem Terzett. Überragend als dominierender Solist begeisterte hier der polnischstämmige Michal Knot mit einer schier unermesslichen Ausdruckspalette. In bemerkenswerter Gestaltung entfalteten sich seine Höhen flageolettartig – von seinen Mitstreitern subtil untermalt durch ein nervöses Farbenmeer zwischen geschmeidigen Flötentönen und knackigen Sforzati. Eingeprägt war der achtsam gewahrten Strenge immer auch ein Hauch von Ironie, von unterschwelliger, burlesker Folklore, wenn nicht gar von gauklerischem Spaß.

Nicht nur hier zeigte sich: Das Saxophon vermag so viel mehr als Jazz. Sein Timbre etwa enthüllt sich gerade im Sopranformat als naher Verwandter des Englischhorns. Eben derlei Untertöne treffen insbesondere den Überfluss an Bezügen, die „Signum“ in seinem Klang erweckt. Da beschwor selbst Griegs für seine Zeit anachronistischer Klassizismus bisweilen das Reservoir der Nachwelt, von Stravinsky bis Ravel. Andererseits entstanden in den langsameren Sätzen in den quirlenden Mittelstimmen Parallelen zu Orgelregistern wie ein Echo von Meister Bach.

Der anspruchsvollste Teil des Abends kam vor der Pause mit Antonín Dvoráks bekanntestem Streichquartett – dem „Amerikanischen“ in F-Dur. Vielleicht eignet sich das Umsatteln von der Streicher- auf die Bläserbesetzung hier deswegen so gut, weil der Komponist darin eine Modalharmonik bis hin zur Pentatonik als (scheinbar) naiv-volkstümliches Panorama entwickelt. In ausgewiesen bewusster Rhetorik, mit dramaturgischem Biss, an den Übergängen durch dynamische Kontraste akzentuiert, verwirklichte das Ensemble den Formplan vollendet.

Tenorsaxophonist Alan Luzar erhielt dann nach der Pause ab George Gershwins berühmten „Three Preludes“ (im Original für Klavier) einige denkwürdige Solopassagen. Von hier an schöpften die Künstler mehr und mehr aus dem Vollen. An der Nahtstelle zur Popularmusik, in den „Sinfonischen Tänzen“ aus Leonard Bernsteins „West Side Story“ steigerten sie die Gaudi durch virtuose Tricks – wiehernde Trompetenrufe, Body Percussion, koordiniertes Jauchzen – zu explosiven Stimmungen. Mittels osteuropäischer Folklore und Klezmer wurde in den Zugaben noch einmal kräftig „eingeheizt“. Das Publikum dankte mit stehendem Applaus.