Neben der Hauptinszenierung „hildensaga. ein königinnendrama“ vor dem Wormser Dom haben die Nibelungen-Festspiele auch in diesem Jahr zahlreiche Veranstaltungen in den Nebenreihen zu bieten.

Von den Theaterbegegnungen mit dem Festspielautor Ferdinand Schmalz und der Schriftstellerin Felicitas Hoppe, über die Uraufführung des Siegerbeitrages vom Autorenwettbewerb bis hin zu einem Konzert mit der Schauspielerin und Sängerin Jasmin Tabatabai gibt es ein ambitioniertes Angebot. Familien können sich wieder auf das Kinderfest freuen. Das gesamte Programm und alle wichtigen Infos rund um die Nibelungen-Festspiele vom 15. bis 31. Juli unter www.nibelungenfestspiele.de.

Kriemhild kommt als Sängerin zurück nach Worms

Petra Simon, die Künstlerische und Technische Betriebsdirektorin, verantwortlich für das Kulturprogramm: „Es ist schön, dass uns Jasmin Tabatabai nach ihrem erfolgreichen Engagement 2006 und 2007 als Kriemhild vor dem Wormser Dom nach all den Jahren immer noch verbunden ist und mit ihrem Musikprogramm nach Worms kommt. Das Konzert sollte schon 2020 stattfinden, musste dann aber coronabedingt verschoben werden. Großartig, dass es nun in diesem Sommer klappt. Darüber hinaus bieten wir langjährigen Programmpartnern und anderen lokalen Kulturinstitutionen in unserem Kulturprogramm eine künstlerische Plattform.“

Begegnungen im Zeichen der starken Frauen

Die diesjährigen Theaterbegegnungen stehen ganz im Zeichen des Perspektivwechsels: „von nun an werden wir, an eurer statt regieren“ – heißt es in der Uraufführung „hildensaga. ein königinnendrama“ von Ferdinand Schmalz, der Brünhild und Kriemhild als Protagonistinnen ins Zentrum seines Stückes rückt. Neben der Diskussionsrunde unter anderem mit dem Festspielautor Schmalz und einer Lesung mit der Schriftstellerin Felicitas Hoppe aus ihrem Buch „Die Nibelungen. Ein deutscher Stummfilm“ wird die Veranstaltung begleitet vom Musikensemble der Dominszenierung. (17. Juli, 11 Uhr, Heylshofpark, Eintritt: 17 Euro) Der Text „Versuch, ein Stück über die Nibelungen (nicht) zu schreiben“ des 32-jährigen Marcus Peter Tesch überzeugte im vergangenen Jahr die Jury des Autorenwettbewerbs und feiert nun als Gewinnerbeitrag im Kulturprogramm seine Uraufführung. Inszenieren wird Regisseur Oliver D. Endreß. (22. Juli, 20 Uhr, Das Wormser Theater, Eintritt: 17 Euro, Abendkasse 19 Euro).

Mit Jasmin Tabatabai kommt eine bekannte Fernseh- und Kinoschauspielerin nach Worms, die vor einigen Jahren als Kriemhild bei den Nibelungen-Festspielen überzeugt hat. Zusammen mit ihrem musikalischen Partner, dem Schweizer Musiker, Komponisten und Produzenten David Klein, präsentiert sie auf ihrer Tournee mit dem Titel „Jagd auf Rehe“ ihr drittes Album. (30. Juli, 20 Uhr, Das Wormser Theater, Eintritt 25 Euro und 22 Euro, Abendkasse: 27 Euro und 24 Euro).