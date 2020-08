Das Wormser Theater blickt trotz andauernder Corona-Pandemie nach vorne und hat den Spielplan für die neue Saison veröffentlicht. Auf dem Programm stehen Kunst, Kabarett, politische Comedy und wieder viel Musik.

Frivol, verrucht und mondän soll die Jubiläumsshow „Glanz auf dem Vulkan – Die 20er-Jahre-Revue“ am 8. Januar 2021 im Theatersaal des Wormser werden. Auf der Bühne stehen dann die Tänzerinnen aus der Erfolgsserie „Babylon Berlin“, deren dritte Staffel ab Oktober in der ARD zu sehen sein wird. Sie entführen die Zuschauer laut Pressemitteilung des Theaters in die Sündenstadt Berlin, die irgendwo zwischen aufregender Metropole, buntem Schmelztigel und haarscharfem Abgrund wankt.

Szenen und Gedichte des unvergessenen Meisters des schrägen Humors und des Sprachwitzes, Heinz Erhardt, trägt der Schauspieler Walter Renneisen in seinem Programm „Heinz Erhardt – Von der Pampelmuse geküsst“ am 13. Januar vor. Am Klavier begleitet wird er dabei von der Moskauerin Ekaterina Kitáeva. Witzig wird es auch mit der laut Ankündigung rasanten Revue „Loriot – Dramatische Werke“, die die Landesbühne Rheinland-Pfalz aus Neuwied am 20. Dezember auf die Bühne des Theatersaals bringt. Die Zuschauer erwartet eine „abendfüllende Collage“ der besten Sketche von Vicco von Bülow.

In den Kopf von Maddin Schneider gucken

Comedian Maddin Schneider gibt in seinem neuen Programm „Denke macht Kopfweh!“ am 5. November Einblicke in sein Oberstübchen. Vom hessischen Säbelzahntiger bis zum gelben Sonntagssack soll das Innenleben des „Mr. Aschebeschär“ reichen. Bekannt geworden ist Schneider mit Fernsehshows wie „Schillerstraße“, dem „Quatsch Comedy Club“ und „Genial daneben“.

Am 9. Mai beschäftigt sich Luise Kinseher dann mit einer Fragen globalen Ausmaßes: Welche Bedeutung hat Bayern vom Weltraum aus betrachtet? Und was heißt das für den Rest der Welt? Die „Mia san mia“-Mentalität nimmt die Kabarettistin ordentlich auf die Schippe. Politik und Gesellschaft bekommen auch am 11. Dezember beim Auftritt von Mathias Richling und am 13. März bei Christoph Sieber ihr Fett weg. Kabarettist Robert Kreis schwärmt am 6. März in seinem Programm „Großstadtfieber“ vom Berlin der Goldenen Zwanziger und dessen besonderer Wirkung.

Einen bekannten Kinofilm für die Bühne erarbeitet haben die Schauspielerinnen Dana Glombek von Senden und Claudia Schmutzler, die mit Auftritten in „Soko Köln“ und „Soko Wismar“ bekannt geworden sind. Sie haben sich den Kultfilm „Thelma und Louise“ aus dem Jahr 1991 hergenommen und das Roadmovie, in dem die beiden Hauptdarstellerinnen Susan Sarandon und Geena Davis in einem grünen Thunderbird durch den Südwesten der USA rasen, auf ihren Leib geschneidert. Die Musik dazu liefern am 29. Januar die Platten der Band The Boss Hoss.

Musikalisch wird es auch am 16. Januar im Wormser. „Lieder für Generationen“ präsentieren dann der 77-jährige Tom Astor und seine Band. Für den Musiker aus dem Hochsauerlandkreis ist es laut Pressemitteilung der erste Auftritt in Worms. Bereits 1980 hat Astor sein erstes Country-Album veröffentlicht. Mit „Hallo, guten Morgen Deutschland“ hat er 1984 den Durchbruch geschafft.

Miss Marple muss es richten

Spannung verspricht das Kriminalstück „Ein Mord wird angekündigt – Ein Fall für Miss Marple“. Auf die Bühne bringt es das Ensemble vom Berliner Kriminal Theater am 10. Januar. Durch eine Zeitungsannonce erfahren zwei schrullige Tanten, dass in ihrem Haus ein Mord stattfinden soll. Aber selbst Miss Marple kann nicht verhindern, dass nach einem Stromausfall tatsächlich die Leiche eines Mannes im Wohnzimmer liegt.

Auch die Klassik kommt in der neuen Spielzeit nicht zu kurz: Beim ersten Abonnementkonzert am 29. Oktober spielt die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter der Leitung von Otto Tausk Werke von Ernst von Dohnanyi, Robert Schuman und Ludwig van Beethoven. Als Solistin wird Camille Thomas am Violoncello zu hören sein. Beim zweiten Konzert am 24. November steht dann Klarinettist Daniel Ottensamer auf der Bühne. Gespielt wird unter der Leitung von Simon Gaudenz Musik von Maurice Ravel, Jean Francaix und Beethoven.

Noch Fragen?