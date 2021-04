Mindestens einmal pro Woche müssen Unternehmen Beschäftigten, die nicht im Homeoffice arbeiten können, einen Coronatest anbieten. So steht es in der vorerst bis 30. Juni bundesweit gültigen Arbeitsschutzverordnung. Einige Firmen – dazu zählen auch die Frankenthaler Betriebe Amazon, KSB und Howden – tun das schon freiwillig.

Volker Neumann lässt keinen Zweifel daran, worauf es ihm als Chef von Howden Turbo während der Corona-Pandemie ankommt: „Die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist unser wertvollstes Gut.“ Diese Überzeugung ist der Grund, warum sich das Unternehmen mit rund 550 Beschäftigten am Standort Frankenthal „unabhängig von den Überlegungen der Bundesregierung“ schon vor Wochen auf Schnelltests vorbereitet hat.

Vor Workshops oder anderen Präsenzveranstaltungen gehöre das ohnehin „seit geraumer Zeit“ dazu, berichtet Neumann. Außenmonteure von Howden hätten während der Pandemie in Zusammenarbeit mit einem externen Mitarbeiter regelmäßig Tests nach dem PCR-Verfahren absolviert. Das erweiterte Konzept sieht vor, dass Betriebsarzt und Betriebssanitäterin mit vier weiteren geschulten Kollegen gewünschte Schnelltests erledigen. Passieren soll das einer Unternehmenssprecherin zufolge vor allem bei Präsenzterminen vor Ort, wenn Mitarbeiter in eine andere Schicht wechselten und nach längeren Kontakten mit Besuchern von außen.

Hohe Resonanz erhofft

Ab Montag wird Howden, wie in der Arbeitsschutzverordnung vorgesehen, allen Beschäftigten Schnelltests anbieten. Im Werk anwesend seien derzeit nur maximal ein Drittel der Mitarbeiter, der Rest erledige seine Aufgaben von zu Hause. Insofern reichten die Testkapazitäten aus. „Die strikte Einteilung in ein Zwei-Schicht-System unterstützt die Kontaktreduzierung“, erläutert die Howden-Sprecherin. Gesteuert würden die Maßnahmen vom Krisen-Management-Team. Neben der Geschäftsführung gehören dazu der für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit zuständige Verantwortliche und der Betriebsrat.

„Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter“ schreibt sich auch der US-Internetversandhändler Amazon auf die Fahnen. Im Frankenthaler Logistikzentrum bietet das Unternehmen seinen mehr als 2000 Mitarbeitern eigenen Angaben zufolge seit Mitte April freiwillige Corona-Tests auf wöchentlicher Basis. Standortleiter Johannes Weingärtner hofft „auf eine hohe Resonanz“. Er dankt dem Betriebsrat „für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und die schnelle Umsetzung“.

Viele Prozesse angepasst

Amazon setzt anstelle von Antigen-Schnelltests auf ein PCR-Verfahren. Es sei empfindlicher und besser geeignet, Infizierte ohne typische Covid-19-Symptome zu finden. Das Ziel dabei: die von asymptomatischen Patienten ausgehende Gefahr einer Ausbreitung des Coronavirus unter der Belegschaft zu minimieren. Die Abstriche aus der Nase nehmen die Mitarbeiter selbst. Die Test-Sets sind nach Einschätzung des Unternehmens einfach, schnell anzuwenden und zuverlässig. Die Proben werte dann ein Labor aus.

Über das Testen hinaus gibt es im Frankenthaler Logistikzentrum auch weitere Sicherheitsvorkehrungen – am Eingang werde etwa die Temperatur gemessen, es werde häufiger gereinigt und desinfiziert und auf einen Abstand von zwei Metern untereinander geachtet. Insgesamt seien mehr als 150 Prozesse in den Abläufen des Versandhändlers angepasst worden. Dazu zählten auch gestaffelte Schicht- und Pausenzeiten. Bestätigt sieht sich Amazon auch von offizieller Seite: Gesundheitsbehörden hätten die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen nach Besuchen an Standorten des Unternehmens bestätigt.

Nicht auf Bund gewartet

Auch der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenkonzern KSB hat nicht auf Anordnungen der Bundesregierung gewartet. Kommunikationschef Wilfried Sauer, der auch die Corona-Taskforce für das Stammwerk leitet, berichtet: „Gang und gäbe“ waren Schnelltests bei der Firmenambulanz bislang schon bei Präsenzveranstaltungen und bei Mitarbeitern, die „kritische Infrastruktur“ betreuten und für Sicherheit sorgten wie Werksfeuerwehr oder die Betriebsschlosser und -elektriker – kurzum: alle, die wegen ihres Jobs mit vielen anderen Personen in Kontakt kommen.

Unabhängig von der aktuellen Verschärfung der Vorgaben für die Wirtschaft habe KSB vor etwa vier Wochen beschlossen, dass man Mitarbeitern, die vor Ort tätig seien, Selbsttests zur Verfügung stelle. „Diese Sets sind am Mittwoch eingetroffen“, berichtet Sauer. Über die Vorgesetzten würden jeweils fünf der Tests an diese Beschäftigten verteilt. 25.000 Tests habe das Unternehmen geordert und die nochmalige Anschaffung derselben Menge ins Auge gefasst – „damit wir nicht leerlaufen“, erklärt der KSB-Sprecher. Der Zeitraum bis Ende Juni – so lange gilt die neue Arbeitsschutzverordnung vorerst – sei abgedeckt.

Das Frankenthaler Traditionsunternehmen will über das Testen hinaus einen Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Pandemie leisten: beim Impfen. KSB habe sich beim Land Rheinland-Pfalz „impfbereit“ gemeldet, sagt Wilfried Sauer. Die organisatorischen Vorbereitungen dafür seien abgeschlossen, eine betriebsinterne Prioritätenliste liege vor. An den großen Standorten Frankenthal und im fränkischen Pegnitz könnten Betriebsärzte und bei KSB ebenfalls angestellte Medizinisch-Technische Assistenten die Spritzen setzen. In Halle solle das ein externer Dienstleister übernehmen – sobald Impfstoff vorhanden ist.