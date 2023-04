Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Krasse Werkzeuge und Männer, die hart arbeiten: Das Graffito an der Hauswand eines Nachkriegsbaus in Frankenthal passt auch heute noch gut zum Image und Selbstverständnis der Stadt. Entstanden ist es mit einer besonderen Technik.

Zugegeben, unter einem Graffito stellt man sich etwas anderes vor als das, was da an der Hauswand des Nachkriegsbaus in der Marinesiedlung zu sehen ist. Mit der Kratz-Putz-Technik hat der unbekannte Künstler