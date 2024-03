Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bunte Tiermotive oder futuristische Bilder: Immer mehr Menschen tragen Tattoos. Doch warum lässt man sich Farbe in die Haut stechen? Und was ist dabei zu beachten? Wir waren in einem Frankenthaler Tattoo-Studio beim „ersten Mal“ dabei.

Eine schwarze Plane ist über den Sitz gezogen, alle Arbeitsgeräte sind gereinigt. Behutsam desinfiziert und rasiert Ismail Özcan, Inhaber des Studios Izyinktattoo, die Oberseite des Unterarms