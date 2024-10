Ende Oktober ist die B9 gleich an zwei Stellen gesperrt, allerdings nur für ein Wochenende. Im Süden ist das der Auftakt für eine monatelange Blockade zwischen Studernheim und Oggersheim, die bis in den November für ein mittleres Verkehrschaos in den südlichen Vororten sorgen dürfte. Für vier Tage betroffen ist aber auch der nördliche Abschnitt auf der Höhe von Mörsch. Dort ist Mitte April die 1966 errichtete Spitzenbuschbrücke abgerissen worden. Mit dem Ziel, die Brücke neu zu bauen und binnen eines Jahres verbreitert wieder für den Verkehr freizugeben.

Um diesen Zeitplan einzuhalten, müsste derzeit eigentlich an Ort und Stelle wieder rege aufgebaut werden. Doch es gab wochenlang keine Aktivitäten an der Baustelle. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer diesen Stillstand erklärt, können Sie in unserem ausführlichen Artikel lesen.

Die Spitzenbuschbrücke wird vom LBM erneuert und verbreitert, um zum einen das Mehraufkommen von Lkws zur und von der BASF-Kläranlage aufzunehmen und zum anderen Radfahrer besser zu schützen, die diese zur Naherholung nutzen. Die neue Brücke wird dreieinhalb Meter breiter sein als die alte.