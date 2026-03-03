Daniel Dietrich hat am 24. Februar die FWG-Fraktion und damit den Gemeinderat in Großkarlbach verlassen, in dem er seit 2014 ein Mandat hatte. Es seien keine kommunalpolitischen, sondern beruflich-private Gründe, die ihn dazu relativ kurzfristig bewogen hätten, sagte Dietrich, von Beruf selbstständiger Winzer, auf Anfrage. Aus diesen Gründen sei im Spätherbst schon sein Rücktritt als Beigeordneter erfolgt. Das Ehrenamt hatte er vom Gemeinderat erstmals 2019 übertragen bekommen und bis Ende vergangenen Jahres ausgeübt. Seine Aufgaben beschränkten sich auf das Thema Landwirtschaft und Weinbau.

Während das Beigeordnetenamt mit Tobias Lohrberg (FWG) bereits neu besetzt wurde, steht die Verpflichtung des Nachfolgers von Dietrich in der FWG-Fraktion auf dem Programm der Ratssitzung am 9. März. Michael Hantz soll den Sitz übernehmen. Zur Mandatsübergabe und seiner Verabschiedung als Beigeordneter will Daniel Dietrich zur Sitzung erscheinen.