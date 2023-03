Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Einen Saisonauftakt nach Maß hatte am Sonntag das Damenteam des TuS Gerolsheim. In der Zweiten DCU-Bundesliga Nord spielten die Gerolsheimerinnen bei Aufsteiger SKG Bad Soden-Salmünster ihre Erfahrung aus und gewannen mit 2800:2732 Kegeln. Am Ende wurde es aber noch einmal spannend.

Für Bad Soden-Salmünster war es die erste Bundesligapartie. „Gerade am Anfang waren die Gastgeberinnen extrem nervös. Da hat man gemerkt, dass die Bundesliga für sie noch ungewohntes