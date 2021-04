Gut gespielt, aber kein Kapital daraus geschlagen – so fasste Trainer Tobias Stumpf die Leistung der ersten Damen der TG Frankenthal zusammen. Sein Team unterlag am Sonntag in der Feldhockey-Regionalliga Süd beim 1. Hanauer THC 0:3 (0:1) und überwintert nun auf dem siebten Tabellenplatz.

„Wir schießen einfach keine Tore“, beklagte Stumpf. Nach dem 0:0 vor einer Woche zu Hause gegen den SC Frankfurt 1880 standen die Frankenthalerinnen auch in Hanau am Ende ohnen einen Treffer da. Das Ergebnis spiegele nicht den Spielverlauf wider, konstatierte der TG-Coach. „Wir haben die Hanauerinnen von Beginn an unter Druck gesetzt. Gleich im ersten Viertel hatten wir drei Großchancen“, berichtete Stumpf. Nach einem Ballverlust sei man jedoch ausgekontert worden. Luisa Noll traf für die Gastgeberinnen zum 1:0 (8.).

Vor dem Tor zu harmlos

Eine laut Stumpf unberechtigte Strafecke im dritten Viertel brachte die TG auf die Verliererstraße. Leonie Gaul verwandelte per Stecher – 2:0 für Hanau (40.). In der Schlussphase gelang Melina Herkert noch das 3:0 (57.). Was Stumpf besonders ärgerte, waren die sieben Strafecken der TG, die allesamt ungenutzt blieben: „Wir betreiben viel Aufwand, belohnen uns dann aber nicht. Vor dem Tor sind wir einfach zu harmlos, daran müssen wir unbedingt arbeiten.“

Die TG-Damen nehmen vor der Winterpause mit nur fünf Zählern aus sieben Spielen den siebten Platz in der aus acht Teams bestehenden Südgruppe der Regionalliga ein. „Im Frühjahr müssen wir schnellstmöglich den Anschluss ans Tabellenmittelfeld schaffen. Ein Angriff auf die Spitze dürfte kaum mehr möglich sein“, befand Stumpf.