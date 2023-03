Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit gerade mal vier Wochen trainieren die ersten Damen der TG Frankenthal in der Halle. Bereits am Samstag, 13. November, 15 Uhr, steht bei Aufsteiger Wiesbadener THC das erste Saisonspiel in der Zweiten Regionalliga Süd an. Und der Gegner sei gleich ein Prüfstein, sagt Tobias Stumpf.

Der Trainer der TG-Damen schätzt das Team aus der hessischen Landeshauptstadt nicht als gewöhnlichen Aufsteiger ein, der sich in der neuen Liga erst einmal zurechtfinden müsse. Er erwartet