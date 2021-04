Die Keglerinnen des TuS Gerolsheim begrüßen mitten in der Sommerpause zwei Neuzugänge: Yvonne Schmitt, die zuletzt für Altlußheim spielte, und Kerstin Dietz, die vom SKV Old School Kaiserslautern zum TuS wechselt, schließen sich dem ersten Damenteam an. Und sie kommen genau zur rechten Zeit.

Die Corona-Zwangspause hat den Damenbereich der Gerolsheimer Kegelabteilung hart getroffen. Erst kam der vorzeitige Abbruch in der Zweiten DCU-Bundesliga Nord, dann durfte wochenlang nicht trainiert werden. Für Sportwartin Tina Wagner ist der Sommer traditionell der Zeitraum, in dem sie versucht, neue Spielerinnen für den Verein zu gewinnen. Schon seit Jahren ist die personelle Situation nicht optimal. Sah es in den vergangenen beiden Spielzeiten zumindest etwas besser aus, hat sich die Lage jetzt wieder verschärft, und zwar massiv.

„Der Corona-Lockdown kam für uns zur ungünstigsten Zeit“, betont Wagner. Nach einer durchwachsenen Saison – die TuS-Damen lagen auf dem siebten von neun Plätzen, als die Runde im März abgebrochen wurde – stehe nun ein großer Umbruch im Team an. Und der habe ihr die eine oder andere schlaflose Nacht bereitet.

Rau kündigt Pause an

Mit Sarah Rau hat ausgerechnet eine der absoluten Leistungsträgerinnen eine einjährige Pause angekündigt. Sie will die Zeit nutzen, um eine Handverletzung auszukurieren, die sie in der vergangenen Runde ausgebremst hat. Während Bianka Wittur ebenfalls pausieren möchte, hat Manuela Drescher ihr Karriereende verkündet. Jessica Hauptstock, die vor zwei Jahren zum Team stieß, kehrt dem TuS den Rücken. Die Karlsruherin will für den Sport nicht mehr so weit pendeln. Und Simone Baumstark, die in den letzten Saisonspielen aussetzen musste, hat noch immer mit ihrer Rückenverletzung zu kämpfen und ist noch nicht ins Training zurückgekehrt. Ob sie zum Rundenstart wieder fit sein wird, ist laut Wagner noch fraglich.

„Am Ende stand ich mit fünf Spielerinnen da. Es war nicht klar, wie es mit uns weitergehen sollte“, berichtet die Sportwartin. Umso größer sei die Freude gewesen, dass der Suchaufruf nach neuen Spielerinnen auf der Facebook-Seite der Gerolsheimer Damen nicht unbeantwortet blieb. Mit Yvonne Schmitt meldete sich eine erfahrene Keglerin, die in der vergangenen Saison für den DKC Altlußheim in der Südgruppe der Zweiten DCU-Bundesliga gespielt hat. Weil sich ihr altes Team nach der Runde aufgelöst hat, war Schmitt, die mit Patrick Mohr vom Herrenteam des TuS verwandt ist, auf der Suche nach einer neuen Mannschaft. Schon zum zweiten Training in Gerolsheim – inzwischen dürfen die Kegler unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln für ihre Übungseinheiten wieder auf die Bahnen – habe Schmitt den unterschriebenen Mitgliedsantrag mitgebracht, erzählt Wagner.

Heimschnitt: 470 Holz

„Yvonnes Zusage ist ein absoluter Glücksfall für uns. Sie kann eine richtige Verstärkung sein“, meint die Sportwartin mit Blick auf die Schnittwerte des Neuzugangs. Für Altlußheim erzielte Schmitt zuletzt einen Heimschnitt von 470 Holz, auswärts fällte sie im Mittel 450 Kegel. Damit sollte sie in der Lage sein, den Ausfall von Sarah Rau sportlich zu kompensieren.

Der zweite Neuzugang ist Kerstin Dietz. „Ich kenne Kerstin seit 30 Jahren und bin schon lange an ihr dran“, sagt Wagner. Dietz hat eine längere Pause hinter sich. Vor der Geburt ihrer Tochter spielte sie im Deutschen Classic Keglerbund (DKBC) im Modus über 120 Wurf unter anderem für den TSV Schott Mainz, den KSC Hockenheim und ESV Pirmasens in der Ersten Bundesliga. Um wieder zu trainieren, habe sich Dietz vor etwa einem Jahr dem SKV Oldschool Kaiserslautern angeschlossen, der nur über eine Herrenmannschaft verfügt. Sie nahm an den DKBC-Einzelmeisterschaften teil – und gewann diese auf Anhieb. Deshalb setzt Wagner auch in Dietz große Hoffnungen: „Sie muss in der Vorbereitung erst noch zu ihrer alten Form und Routine finden, dafür bringt sie unheimlich viel Erfahrung mit.“

Ligastart im September?

Sollte es wie aktuell vorgesehen mit dem Spielbetrieb in der Zweiten Bundesliga am zweiten September-Wochenende losgehen, stelle sich die Mannschaft durch die vielen Abgänge und Ausfälle quasi von alleine auf, meint Wagner.