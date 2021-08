Die ersten Damen des TTC Frankenthal sind zurück in der Ersten Pfalzliga. Doch die Liga ist geschrumpft. Nur acht Mannschaften haben bislang gemeldet. Weshalb die TTC-Spielerinnen nach Alternativen schauen, um die drohenden Pausen zu überbrücken.

Am 7. April 2019 entschieden sich die Damen des TTC Frankenthal, freiwillig aus der Ersten Tischtennis-Pfalzliga, der höchsten Spielklasse auf der Ebene des Pfälzer Tischtennisverbands (PTTV), abzusteigen. „Wir sind damals zurück, weil uns das Personal fehlte und wir für zwei Mannschaften nur noch sechs Spielerinnen zur Verfügung hatten. Es war nicht mehr das Niveau von früher“, sagt Cornelia Metz, Spielerin des TTC Frankenthal.

Nun kehrt der „Meister“ der aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochenen Saison in der Zweiten Pfalzliga Ost wieder zurück in die Erste Pfalzliga. Dennoch ist alles anders nach der Corona-Saison, was nicht nur auf das Virus zurückzuführen ist. Denn der Plan des PTTV war es ohnehin, die Ligen von zwölf auf zehn Mannschaften zu verkleinern, was von Seiten der Frankenthaler begrüßt wird.

Birkenheide, Winnweiler II und Nünschweiler haben zurückgezogen

Eingeführt wird aber auch bei den Damen eine gemeinsame Verbandsoberliga mit dem Saar-Verband, was die oberste PTTV-Liga doch deutlich schwächer erscheinen lässt. Zwar rücken nur drei statt der anvisierten fünf Teams in die Verbandsoberliga. Und dennoch ist die Erste Pfalzliga nicht voll besetzt. Nachdem der ASV Birkenheide, der TTC Nünschweiler und der TTC Winnweiler II ihre Teams abgemeldet haben, sind nur noch acht Mannschaften in der Liga.

„Wir sind mal gefragt worden, ob wir in die Verbandsoberliga wollen, haben aber abgelehnt, weil wir erst aus der Zweiten Pfalzliga aufgestiegen sind“, erläutert Metz. Sie spricht von einer kritischen Entwicklung im pfälzischen Damen-Tischtennis. „Die Entwicklung ist erschreckend. In der Zweiten Pfalzliga wird teilweise in den entscheidenden Spielen nicht in Bestbesetzung angetreten. Die Mannschaften gehen zurück in die unteren Klassen und wollen nicht mehr so hoch spielen“, meint die Frankenthalerin. So kam es auch, dass sich letztlich keine Mannschaften mehr aus der Zweiten Pfalzliga fanden, die freiwillig aufsteigen wollen um die Erste Pfalzliga auf zehn Teams aufzustocken.

Lange Pausen zwischen den Spielen drohen

Eine Lösung der Probleme im Damen-Tischtennis habe Metz jedoch nicht. Das sei eine schwierige Sache. „Die Runde mit zwölf Mannschaften war schon heftig. Wir haben die Reduzierung auf zehn Mannschaften begrüßt. Acht Mannschaften sind aber ein bisschen wenig.“ Findet eine halbwegs normale Saison statt, kann es zu langen Pausen zwischen den Spielen kommen. „Das könnte bis zu einem Monat Pause führen“, befürchtet Metz.

Doch das lasse man auf sich zukommen. Und Metz hat auch einen Alternativplan. „Vielleicht spielen wir dann mehr bei Senioren-Turnieren.“ Die Damen des TTC Frankenthal hatten in den vergangenen Jahren schon oft und erfolgreich an den Seniorenmeisterschaften teilgenommen. Da viele Turniere dem Virus zum Opfer gefallen sind, plant Metz eine Teilnahme an den Seniorenmeisterschaften und hofft, auch überregional an den Start gehen zu können.

Damen dürfen auch bei den Herren antreten

Zumindest einen Vorteil hat die Erste Pfalzliga der Damen nun: Entgegen der Vorjahre ist es nicht mehr die höchste Verbandsspielklasse, da die Verbandsoberliga zwischen Erste Pfalzliga und Oberliga Südwest zwischengeschoben wurde. Das bedeutet, dass die Damen nun auch bei den Herren mitspielen dürfen, was ebenfalls dazu führen kann, dass bei nur 14 Saisonspielen ein gewisser Spielrhythmus entstehen kann.