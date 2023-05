Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Damen der TG Frankenthal sind in der Zweiten Feldhockey-Bundesliga wieder im Rennen. Insbesondere der überraschende 3:1-Sieg gegen Tabellenführer Zehlendorfer Wespen, aber auch der 6:1-Erfolg gegen Schlusslicht Mariendorfer HC machen Hoffnung . Der Abstand zum Nichtabstiegsplatz ist deutlich geschrumpft.

Was für eine Überraschung durch die Damen der TG Frankenthal in der Zweiten Feldhockey-Bundesliga. 3:1 (1:1) schlugen die Frankenthalerinnen am Samstag den Tabellenführer Zehlendorfer Wespen