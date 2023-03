Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach der Auftaktniederlage beim Wiesbadener THC bekommen es die Damen der TG Frankenthal in ihrem ersten Heimspiel der Saison in der Zweiten Hallenhockey-Regionalliga Süd gleich mit dem zweiten Aufsteiger zu tun. Am Sonntag (14.30 Uhr) empfängt das Team von TG-Trainer Tobias Stumpf den TV Alzey in der Stadtsporthalle Am Kanal. Punkte sind fest eingeplant. Doch dafür muss einiges besser werden.

Jeder hat so seine Angewohnheiten, bessere wie schlechtere. Niederlagen im ersten Saisonspiel gehören bei den TG-Damen definitiv in die letzte Kategorie. Doch irgendwie scheinen sie dazuzugehören.