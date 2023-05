Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit sechs Punkten haben die Regionalliga-Damen der TG Frankenthal bei ihrem Ausflug nach Bayern die maximale Ausbeute geholt. Auf einen mühelosen 6:1 (3:0)-Sieg am Samstag beim ESV München folgte ein hart erkämpftes 1:0 (0:0) am Sonntag in Rosenheim. „Wir haben am Wochenende enorm viel gelernt“, bilanzierte TG-Coach Tobias Stumpf.

Mit jetzt sieben Punkten haben sich die TG-Damen in der Tabelle der Feldhockey-Regionalliga Süd etwas Luft verschafft. Stumpf war nach dem zweiten Sieg am Wochenende erleichtert. Zum einen,