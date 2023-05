Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die ersten Damen der TG Frankenthal haben es wieder spannend gemacht. 1:0 (0:0) gewannen sie ihr Heimspiel am Samstag in der Feldhockey-Regionalliga Süd gegen Eintracht Frankfurt. Der dritte Sieg in Folge war hochverdient. Die Fans mussten sich jedoch bis zur letzten Minute gedulden.

Die Zuschauer auf dem Jahnplatz hatten schon fast nicht mehr daran geglaubt. Sie sahen ein einseitiges Spiel. Die TG dominierte, litt aber wieder einmal an ihrer Abschlussschwäche. Kurz vor Schluss entschied