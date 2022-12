Bei den Hockeysportlern der TG Frankenthal stehen 2022 nicht die Herren im Mittelpunkt, sondern die Damen. Dem Team von Trainer Tobias Stumpf gelingt in der Halle der Sprung in die Erste Regionalliga, und im Sommer setzt es mit dem Aufstieg in die Zweite Feld-Bundesliga dann noch einen drauf.

Das Jahr beginnt für die TG-Damen mit einem Heimspiel gegen den Wiesbadener THC. Es ist das Spitzenspiel in der Zweiten Hallenhockey-Regionalliga Süd, Wiesbaden führt die Tabelle an, die Frankenthalerinnen sind erster Verfolger. Und das bleiben sie nach dem gerechten 4:4-Unentschieden bis zum Ende der Saison, die sie mit einem Rückstand von nur einem einzigen Punkt auf den WTHC beenden. Der zweite Platz genügt der TG zum Aufstieg, weil bei den Damen im Hallenhockey mit der Einführung der Zweiten Bundesliga eine Ligareform ansteht. Meister Wiesbaden verpasst in der Relegation den Sprung in die Zweite Liga, im Herbst werden sich die beiden Teams in der Ersten Hallenhockey-Regionalliga Süd wiedersehen.

Den Erfolg der TG in der Halle komplettieren die übrigen drei Damenmannschaften, für die es ebenfalls jeweils eine Spielklasse nach oben geht. Ein klarer Beleg für die gute Jugendarbeit im Verein und ein Schub für den ganzen Damenbereich.

Den Schwung aus der Hallenrunde mit neun Spielen ohne Niederlage in Folge – acht davon sind Siege – nimmt das Team von Tobias Stumpf nahtlos in die Feldsaison mit. Der 2:0-Heimsieg gegen den SC Frankfurt 1880 im vorletzten Spiel der Hinrunde ist der Auftakt zu einer Siegesserie, die bis zum letzten Wochenende im Juli anhalten wird. Auch im Feld zeigt sich: Die in der Halle begonnene Verjüngung der Mannschaft ist gelungen.

Die TG-Damen profitieren vom talentierten Vereinsnachwuchs, der bei den Aktiven früh Verantwortung übernimmt, und von der gelungenen Mischung aus jungen und erfahrenen Spielerinnen. Zu Letzteren zählt Rückkehrerin Lea Schopper, die vom Rüsselsheimer RK Erst- und Zweitligaerfahrung mitbringt.

Schon zum Abschluss der Hinrunde klettern die Frankenthalerinnen an die Tabellenspitze, zunächst noch punktgleich mit Hanau. Nach dem 3:0-Sieg gegen die Stuttgarter Kickers zum Rückrundenauftakt sind sie alleiniger Tabellenführer und bleiben es bis zum Schluss. Die TG wird Meister und steigt verdient in die Zweite Bundesliga auf. Einen hohen Anteil am Erfolg hat Juniorennationalspielerin Marie Fischer, die mit ihren Aktionen oft den Unterschied ausmacht. Der Aufstieg ist auch wichtig, um sie im Verein zu halten.

Die Hinrunde in der Zweiten Liga wird nach einer schlechten Vorbereitung jedoch kein Zuckerschlecken. In neun Spielen kommen die TG-Damen nur auf vier Punkte. Das Gute: Sie sind nicht abgeschlagen. Und die Truppe hat gezeigt, dass sie spielerisch mit den Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt mithalten kann.

Viel besser läuft es in der Halle. Dort geht das Team in der Ersten Regionalliga Süd als Tabellenführer in die Weihnachtspause. Der Durchmarsch in die Zweite Bundesliga kann gelingen. Erneut zeichnet sich ein Kampf um den Titel mit Wiesbaden ab, das aktuell einen Punkt zurückliegt, aber schon ein Spiel mehr hat.