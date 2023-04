Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Damen 40 (4er) des TC Mörsch spielen im zweiten Jahr zusammen. Nun gelang ihnen der zweite Aufstieg in Folge. Und wie vor Jahresfrist in der A-Klasse lautet die Bilanz jetzt in der Pfalzliga: alles gewonnen. In der kommenden Medenrunde schlagen die Damen in der Verbandsliga auf.

Am letzten Spieltag mussten die Spielerinnen des TC Mörsch gegen den Tabellenzweiten SG Heiligenstein/Römerberg ran. Wieder einmal gegen den Zweiten. Die Verfolger wechselten sich ab, die Konstante