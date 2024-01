Ein toter Hund und rund 200.000 Euro Sachschaden – das ist die Bilanz eines Dachstuhlbrands im Foltzring. Das Feuer, das am Dienstnachmittag ausgebrochen war, hat den oberen Teil des Gebäudes zerstört. Die Brandursache ist nach wie vor unklar.

Der Brand in einem Mehrfamilienhaus im Foltzring am Dienstagnachmittag hat die Einsatzkräfte der Feuerwehr bis in die Nachtstunden beschäftigt. Nach der erfolgreichen Bekämpfung des Feuers waren noch lange Nachlöscharbeiten nötig, zudem wurde eine Brandwache eingerichtet, die das Gebäude regelmäßig kontrollierte. Die Schadenshöhe wird inzwischen auf rund 200.000 Euro geschätzt, wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz auf Nachfrage berichtet. Das Feuer zerstörte eine Wohnung im zweiten Obergeschoss des Hauses und den Dachstuhl. Menschen kamen nicht zu Schaden. In der Brandwohnung fanden die Einsatzkräfte einen toten Hund. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar. Alle Bewohner konnten laut Bericht bei Freunden oder Verwandten unterkommen. Was den Brand verursacht hat, ist weiterhin unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Der Abschnitt des Foltzrings zwischen Nachtweideweg und der Straße Am Kanal war für die komplette Dauer des Einsatzes für den Verkehr gesperrt worden. Foto: Balzarin

An dem Einsatz waren rund 70 Kräfte beteiligt. Neben der Feuerwehr waren der Rettungsdienst, die Malteser, Johanniter, Polizei und die DLRG mit ihrer Drohne vor Ort. Der Abschnitt des Foltzrings zwischen Nachtweideweg und der Straße Am Kanal war für die komplette Dauer des Einsatzes für den Verkehr gesperrt worden. Die Feuerwehren aus Bobenheim-Roxheim und dem Ludwigshafener Stadtteil Oppau, die den Stadtschutz übernommen hatten, mussten zu einem weiteren Einsatz in die Siemensstraße ausrücken, meldet die Feuerwehr. Dort handelte es sich aber nur um ein angebranntes Essen.