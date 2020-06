Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Johann-Klein-Straße/Ecke Rathenaustraße ist während des Unwetters am Mittwochabend in Brand geraten. Vermutlich habe dort in der Nähe des Kamins der Blitz eingeschlagen, sagte Gisela Böhmer von der Feuerwehr Frankenthal. Zeugen hatten anschließend deutliche Rauchentwicklung gemeldet; um 18.44 Uhr war Alarm ausgelöst worden. Um 19.35 Uhr habe man das Feuer unter Kontrolle gehabt, sagte Böhmer. Verletzte gab es keine. Gegen 20 Uhr dauerten die Löscharbeiten noch an. Die Straßen waren daher gesperrt. Die Wehr war mit vier Fahrzeugen und zwei Drehleitern im Einsatz.