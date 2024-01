Weil im Foltzring ein Dachstuhl brennt, ist der Straßenabschnitt zwischen der Kreuzung mit dem Nachtweideweg (Edeka Stiegler) und der Einmündung Am Kanal derzeit komplett gesperrt. Das teilt die Stadt am frühen Dienstagabend mit. Die Feuerwehr ist im Einsatz, die Löscharbeiten dauern an. Die Anwohner im direkten Umfeld sollen Fenster und Türen geschlossen halten. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Personen wurden bei dem Brand ersten Informationen zufolge nicht verletzt.