Im Frankenthaler Ortsteil Mörsch hat am Samstagmittag ein Dachstuhl gebrannt. Die Feuerwehr war um 12.13 Uhr alarmiert worden. Ausgelöst wurde das Feuer der Polizei zufolge wohl durch Reparaturarbeiten an einem Balkon. Die Feuerwehr Frankenthal rückte mit sechs Fahrzeugen und 24 Personen an, außerdem waren Rettungsdienst, Polizei und THW im Einsatz.

Es gab laut Polizei einen Leichtverletzten, den mutmaßlichen Verursacher des Brandes, der sich seine Blessuren beim Löschversuch zuzog. Das Gebäude sei weiterhin bewohnbar, teilt die Polizei weiter mit, der Schaden beliefe sich auf rund 50.000 Euro.