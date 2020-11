Mehrere Tausend Euro Bargeld sowie Schmuck haben sogenannte Dachhaie nach Angaben der Polizei Frankenthal am Montag bei einer Seniorin in Mörsch erbeutet. Den Beamten zufolge klingelten die angeblichen Handwerker gegen 13.30 Uhr in der Straße Am Nußbaum bei der 86 Jahre alten Frau. Im Gespräch wiesen die Männer sie laut Schilderung der Ermittler auf Schäden an Dachgiebel und Schornstein hin, die reparaturbedürftig seien, und bieten der Dame die Sanierung zu einem bei dieser Masche häufig stark überhöhten Preis an. Die 86-Jährige habe eingewilligt und sei mit einem der beiden Tatverdächtigen zur Bank gegangen, um Bargeld zu holen. Sein Komplize sei unter dem Vorwand, die notwendigen Arbeiten zu erledigen, im Haus der Frau geblieben. Tatsächlich nutzte er laut Polizei deren Abwesenheit und durchsuchte die Zimmer nach Wertgegenständen. Nach Rückkehr der Seniorin und Geldübergabe habe sich das Gauner-Duo verabschiedet – angeblich um weiteres Werkzeug zu holen – und sei „auf Nimmerwiedersehen“ verschwunden. Die Frau habe dann erst den Diebstahl bemerkt. Die Ermittler fragen jetzt: Wer hat zur Tatzeit in Mörsch einen blauen Kombi beobachtet, mit dem zwei Männern südländischen Aussehens unterwegs waren? Einer der Tatverdächtigen soll dünn, der andere korpulent gewesen sein. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.