Todkranke begleiten, das ist für Christa Schmitt ein Ehrenamt, bei dem man viel über das Leben lernt. Die 78-jährige Frankenthalerin engagiert sich seit 25 Jahren als Hospizhelferin.

Christa Schmitts Schwager war Anfang 50, als er die Diagnose Krebs bekam. Drei Monate später war er tot. „Er war sehr beliebt, aber alle seine Freunde haben sich in dieser Zeit zurückgezogen“, erinnert sich die heute 78-Jährige. Dieses Alleinsein im Sterben, die Isolation durch die Krankheit, das habe sie sehr betroffen gemacht, erinnert sich die Frankenthalerin. Der Wunsch, nicht wegzusehen, in dieser schwierigen Zeit für andere da zu sein, habe sie vor 25 Jahren bewegt, sich beim damals in Frankenthal neu gegründeten Hospizdienst zu melden.

Wie viele schwer kranke Menschen sie seither begleitet hat, kann Schmitt nicht sagen. „Den letzten Schritt am Ende des Lebens lebenswert gestalten“, das sei ihr wichtig. Nicht jede Begleitung endet mit dem Tod. Und nicht immer ist es der Kranke, der ihren Beistand am nötigsten hat. Manchmal sitze sie auch einfach nur zwei Stunden am Bett eines Dementen, damit seine Angehörigen mal eine Auszeit bekommen. „Wir konzentrieren uns voll auf das Bedürfnis des jeweiligen Menschen“, sagt Christa Schmitt über ihr Ehrenamt. Niemand werde zu etwas gedrängt.

Kurse und Praktikum für Ehrenamtliche

Das Gespür für das, was der andere braucht, ist sicher Teil ihrer jahrelangen Erfahrung. So erinnert sich die 78-Jährige an die enorme Unruhe einer Sterbenden. „Erst als ich verstanden hatte, dass sie einen Pfarrer sehen möchte, konnte die Frau endlich loslassen.“ Doch auch diejenigen unter den aktuell 26 Hospizhelfern, die noch nicht so lange dabei sind, werden auf ihre Aufgabe vorbereitet. Wer sich für das Amt interessiert, besucht zunächst einen zweitägigen Orientierungskurs. Wer dabei bleibt, beschäftigt sich in einem Aufbauseminar über vier bis sechs Wochenenden mit Trauer, spirituellen Themen, Tod und Sterben, aber auch mit dem Leben.

Ein 14-tägiges Pflegepraktikum, das je nach Berufstätigkeit flexibel organisiert werden kann, gehört ebenfalls zur Ausbildung. Regelmäßige Gruppentreffen dienen – unter Wahrung der Schweigepflicht – dem Austausch untereinander, zwei- bis dreimal im Jahr gibt es ein Supervisionsangebot. Begleitet werden die Ehrenamtlichen von erfahrenen Praktikern wie Palliativfachkraft Isabelle Volk und ihren Kolleginnen vom ambulanten Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst. „Bei ihnen kann ich auch anrufen und sagen: ,Ich muss mal wieder weinen’“, sagt Christa Schmitt.

Kostenlose Begleitung direkt nach der Diagnose

Neben der Stadt Frankenthal betreut der Beratungsdienst der Diakonie den nördlichen Rhein-Pfalz-Kreis. Auch die Ehrenamtlichen kommen aus der gesamten Region. Sobald ein Mensch die Diagnose einer lebensbedrohlichen Krankheit bekommt, kann er die kostenlose Unterstützung des Hospizdienstes in Anspruch nehmen. Häufig seien es Hausärzte, Kliniken und Palliativstationen, die sich melden, sagt Isabelle Volk. Aber auch Angehörige und Patienten selbst suchen den Kontakt zu der Beratungsstelle. „Wir nehmen jeden an“, betont Volk. Sollte kein Ehrenamtlicher verfügbar sein, wie etwa jetzt in der Corona-Zeit, als sich einige Helfer zurückzogen, übernehmen die Hauptamtlichen selbst den Einsatz.

Christa Schmitt macht keinen Hehl daraus, dass sie in ihrem Ehrenamt schon an Grenzen gestoßen ist. Schwierigkeiten und Streit im familiären Umfeld, aber auch, wenn Kinder zurückbleiben, das sei sehr belastend. Aber es gebe auch heitere Momente, Gespräche und Gesten, die einem viel zurückgeben. Ihre Einstellung zu Sterben und Tod habe sich gewandelt. „Ich sehe mein eigenes Leben mit der allergrößten Gelassenheit“, sagt die 78-Jährige.

Kontakt

Wer sich als Helfer engagieren oder die Dienste in Anspruch nehmen möchte, kann sich an den ambulanten Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst in Frankenthal (Foltzring 12) wenden. Kontakt: Telefon 06233 4960094, E-Mail info@hospiz-ft-mxd.de. Das nächste Grundseminar für Interessierte an der Hospizarbeit ist für 17. und 18. Juli geplant.