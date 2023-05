Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Footvolley-Spieler des CSV Frankenthal haben den Corona-Lockdown gut verkraftet. Zumindest, was ihre Form betrifft. Beim nationalen Outdoor Ranking in Wiesloch zeigten die Frankenthaler, dass sie während der Zwangspause nichts verlernt haben. Die Fans des CSV durften sich am Ende sogar über einen Turniersieg freuen.

Endlich. Dieses Wort wird dieser Tage oft verwendet, wenn es um die Wiederaufnahme des Spiel- oder Trainingsbetriebs geht. Auch die Footvolley-Spieler des CSV Frankenthal gaben in ihrer Pressemitteilung damit