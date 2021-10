Trotz im Landesvergleich recht hoher Infektionszahlen in Frankenthal ist die Lage derzeit in der Stadtklinik ruhig. Dort werden derzeit zwei Covid-Patienten versorgt; einer liegt auf der Covid-Station, der zweite ist auf der Intensivstation und wird beatmet. Das teilte die Verwaltung am Montag auf Anfrage mit. Aktuell sind rund 73 Prozent der Frankenthaler über zwölf Jahren vollständig geimpft. Bei den Zwölf- bis 15-Jährigen sind es zehn Prozent, bei den 16- bis 17-Jährigen knapp 20 und bei den 18- bis 24-Jährigen fast 36 Prozent.

Die nächste Impfaktion findet am 31. Oktober, 10 bis 15 Uhr, in den Räumen des Kinder- und Jugendbüros in der Zuckerfabrik, Stephan-Cosacchi-Platz 3, statt. 200 Dosen des Impfstoffs von Biontech stehen dann zur Verfügung. Impfwillige brauchen keinen Termin. Sie sollten lediglich einen Ausweis und – falls vorhanden – einen Impfpass mitbringen. Minderjährige müssen in Begleitung eines Elternteils kommen. Verabreicht werden an diesem Tag Erst-, Zweit- und Drittimpfungen.