An der Integrierten Gesamtschule Robert Schuman in Frankenthal gibt es einen Covid-19-Fall: Am Samstag habe man erfahren, dass ein zwölfjähriger Schüler positiv getestet worden sei, sagte Schulleiter Alexander Dejon am Montag auf Anfrage. Daher werde den 28 Schülerinnen und Schülern der betroffenen 6. Klasse nun bis auf Weiteres Fernunterricht erteilt. Zu den in Absprache mit dem Gesundheitsamt getroffenen Vorsichtsmaßnahmen gehört zudem, dass sechs Lehrkräfte, die in den letzten Tagen in der Klasse unterrichtet haben, nun vorläufig zu Hause bleiben.