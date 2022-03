Seit Wochenbeginn sind in Frankenthal drei weitere Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Das geht aus der Statistik hervor, die das Landesuntersuchungsamt täglich aktualisiert. Auch im benachbarten Rhein-Pfalz-Kreis sind demnach im genannten Zeitraum zwei weitere Todesopfer zu beklagen. Im Kreis Bad Dürkheim ist seit 21. Februar kein weiterer Bewohner an oder mit den Folgen der Krankheit gestorben, die eine Infektion mit dem Coronavirus auslösen kann. Allerdings steigt dort die Anzahl der neuen Fälle sprunghaft an: Allein von Dienstag auf Mittwoch sind den Gesundheitsbehörden 417 weitere Ansteckungen gemeldet worden. Die auf 100.000 Einwohner berechnete Sieben-Tage-Inzidenz ist mit 1422,5 die höchste in der Region. Frankenthal liegt hier derzeit bei 931,3, der Rhein-Pfalz-Kreis bei 830,4.