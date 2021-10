In der Stadtklinik Frankenthal werden – Stand Mittwoch – zwei Patienten mit einer Covid-19-Infektion auf der Intensivstation betreut, einer davon wird beatmet. Außerdem liegen zwei mit dem Coronavirus infizierte Menschen ohne Intensivbetreuung in der Klinik. Damit haben sich die Zahlen im Vergleich zur Vorwoche verdoppelt. Damals vermeldete die Stadt auf Nachfrage einen Intensiv-Patienten und einen auf der Covid-Station. Keiner der aktuellen Patienten sei geimpft, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Unter Volllast könne die Klinik zwölf Intensiv-Betten belegen, aktuell stünden acht Betten zur Verfügung – bei der möglichen Belegung gebe es immer wieder Schwankungen infolge der Personalsituation. Bei den Covid-Patienten auf der Intensivstation sei auffällig, dass sie im Schnitt deutlich jünger seien als in früheren Phasen der Pandemie, auch dauere die Behandlung im Krankenhaus länger, so die Stadt.