Das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises schließt die Woche, was die Corona-Statistik betrifft, mit 412 momentan aktiven Infektionen (Stand Freitagnachmittag) ab. Im Landkreis Bad Dürkheim waren am Freitag 157 aktuelle Ansteckungen bekannt.

Die Gesamtzahl der seit Pandemieausbruch registrierten Covid-19-Fälle stieg nach Angaben der zuständigen Gesundheitsbehörden von Freitag auf Freitag um 135 auf 8028 im Rhein-Pfalz-Kreis und um 80 auf 5311 im Kreis Bad Dürkheim, wo in dieser Woche ein neuer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus auftrat. In Meckenheim starb laut Kreisverwaltung eine über 90-jährige geimpfte Person. Damit liegt die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen jetzt bei 160. Im Rhein-Pfalz-Kreis sind es 231 Tote.

Ein Blick auf die Fallzahlen vom Freitag für die Gemeinden im Frankenthaler Umland: In Dirmstein, Gerolsheim, Großkarlbach und Laumersheim sind insgesamt fünf Menschen von Covid-19 betroffen und noch nicht genesen. Für Bobenheim-Roxheim meldete der Kreis am Freitag 14 Fälle, für Beindersheim 25, für Großniedesheim sechs, für Heßheim und Heuchelheim jeweils zwei und für Lambsheim zehn Fälle. Keine Ansteckungen liegen dem Gesundheitsamt zufolge in Kleinniedesheim vor. Eine Woche zuvor hatte es dort einen Fall gegeben.