Von Montag auf Dienstag ist die Anzahl der per Test bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in Frankenthal noch einmal um vier Fälle auf 151 angestiegen. Die auf 100.000 Einwohner hochgerechnete Sieben-Tages-Rate liegt nach Angaben des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums nun bei 65,6. Im benachbarten Rhein-Pfalz-Kreis ist dieser Wert auf 67,3 gestiegen. Für die Gemeinden dort meldet das Land am Dienstag 614 Ansteckungen mit Sars-Cov-2, die seit Beginn der Pandemie im März nachgewiesen worden sind – 21 mehr als tags zuvor. Der Kreis Bad Dürkheim liegt mit einem Sieben-Tages-Wert von 49,7 nur noch knapp unterhalb der Grenze zur im Aktionsplan des Landes mit 50 festgelegten Grenze zur Alarmstufe Rot. Die hatten Frankenthal und der Rhein-Pfalz-Kreis bereits am Montag überschritten. Im Kreis Bad Dürkheim stieg die Anzahl positiver Corona-Tests am Dienstag um elf auf 573.

