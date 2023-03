Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Praxis von Bettina Zinser wird es künftig keine öffentlichen Tests auf das Coronavirus geben. Das teilt die Allgemeinmedizinerin am Montag mit. Grund dafür sei ein Vorfall mit einem handgreiflich gewordenen Kunden am Freitag.

Der Besucher, der in der Praxis einen Test auf das Coronavirus bekommen wollte, habe sich respektlos und unverschämt fordernd verhalten, weil er mit dem Verfahren unzufrieden gewesen sei. Man habe