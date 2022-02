Mit einer Inzidenz von 968,2 (Stand Mittwoch, 14 Uhr) liegt Frankenthal leicht unter dem Landesdurchschnitt von 1035,5 Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern. Laut Landesuntersuchungsamt gibt es in der Stadt derzeit knapp 2000 aktuelle Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus. Besonders wenige Erkrankte gibt es in der Altersgruppe über 60 Jahren mit einem Sieben-Tage-Wert von 424,7. Bei den unter 20-Jährigen liegt die Inzidenz mit 1098,7 leicht über dem Wert der Gesamtbevölkerung. Besonders stark betroffen sind laut der Webseite risikogebiete-deutschland.de, die sich auf Daten des Robert-Koch-Instituts und des Statistischen Bundesamts stützt, die 15- bis 34-Jährigen. Der Sieben-Tage-Wert lag hier (Stand Dienstag) bei 1398. Seit Ausbruch der Pandemie sind in der Stadt 77 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben. In unserer Ausgabe von Dienstag und Mittwoch hatten wir versehentlich anstelle der Sieben-Tage-Inzidenz, also der Anzahl der Neuinfektionen binnen einer Woche gerechnet auf 100.000 Einwohner, die Anzahl der neu gemeldeten Fälle innerhalb der zurückliegenden siebe Tage veröffentlicht. Die Inzidenz lag am Montag bei 886,2 und am Dienstag bei 943,6.