Der gewaltige Anstieg der Infektionen mit dem Coronavirus bleibt auch in Frankenthal nicht ohne Konsequenzen: An oder mit einer Covid-19-Erkrankung sind seit Montag in der Stadt vier Menschen gestorben. Das geht aus Mitteilungen des Landesuntersuchungsamts hervor. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie im März vergangenen Jahres 62 Todesopfer zu beklagen. Im Rhein-Pfalz-Kreis ist die Anzahl der Verstorbenen auf 244 gestiegen. Die auf 100.000 Einwohner berechnete Sieben-Tage-Inzidenz schwankt derzeit stark. Nach dem Rekordwert von 473,8 am Nikolaustag meldeten die Gesundheitsbehörden des Landes für Frankenthal am Donnerstag 363,1. Nach wie am stärksten von neuen Ansteckungen mit Sars-CoV-2 betroffen ist die Altersgruppe zwischen fünf und 14 Jahren. Für sie gibt eine mit offiziellen Daten der Behörden gespeiste Internetseite von Mitarbeitern des Max-Planck-Instituts Göttingen einen Sieben-Tage-Wert von fast 860 in Frankenthal an. Die landesweit höchste Inzidenz hat derzeit übrigens die Nachbarstadt Worms mit 583,5.