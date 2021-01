Die Stadtklinik setzt nach 48 Infektionen mit dem Coronavirus, die mithilfe einer doppelten Reihentestung aller Patienten und Mitarbeiter in den vergangenen anderthalb Wochen entdeckt worden sind, auf eine engere Teststrategie. Unabhängig davon, wo und wie die Beschäftigten eingesetzt sind, werden sie nach Auskunft der Stadtverwaltung ab sofort zweimal pro Woche getestet. Wie berichtet, hat das Krankenhaus seit Mittwoch wieder alle Abteilungen geöffnet. Bis kommendem Montag, 1. Februar, bleibe die Aufnahme allerdings noch begrenzt. Hintergrund ist laut Stadt das Verfahren für neue Patienten: Sie werden solange in Einzelzimmern untergebracht, bis ein mit dem PCR-Verfahren ermitteltes Testergebnis vorliegt. Außerdem werden bis Anfang kommender Woche keine sogenannten elektiven Eingriffe vorgenommen – geplante Operationen also, die nicht auf einen akuten Notfall zurückgehen. Geöffnet seien außerdem auch wieder die Gynäkologie mit dem Kreißsaal und die Psychiatrie – für diese Abteilung gälten zudem „verstärkte Hygienevorschriften“.